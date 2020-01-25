2020-01-25T12:14:57+03:00
Общество

Директора «Кировгослесхоза» обвинили во взяточничестве

За восемь месяцев руководитель предприятия успел получить более четырех миллионов рублей
Анастасия РОМАНОВА
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С июня прошлого года по январь текущего директор обогатился на четыре миллиона рублей.С июня прошлого года по январь текущего директор обогатился на четыре миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Кирове задержали директора «Кировгослесхоза». По сообщению областного Следственного комитета, руководитель предприятия обвиняется во взятке.

Директор «Кировского государственного лесохозяйственного центра», теперь, скорее всего, уже бывший, договорился с одним из кировских предпринимателей. Вы нам - деньги, мы вам - стулья… Точнее, дерево. Если оно и существовало не только в договорах купли-продажи. В период с начала июня прошлого года по январь текущего подозреваемый поднял на них больше четырех миллионов рублей. Неплохой приток легких финансов за восемь месяцев.

Руководителя предприятия задержали, сейчас он находится под стражей. Предпринимателю вменяют получение взятки в крупном и особо крупном размере. По совокупности обвинений ему грозит либо немаленький штраф, либо такой же срок. Причем полученная сумма вряд ли сможет его окупить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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