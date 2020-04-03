2020-04-03T12:47:16+03:00
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области попался на взятке в размере более трех миллионов рублей

Андрей Плитко получал деньги от местных предпринимателей
Карина Нагисова
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За два месяца вице-губернатору региона «дали на лапу» более трех миллионов рублей. Фото: правительство Кировской областиЗа два месяца вице-губернатору региона «дали на лапу» более трех миллионов рублей. Фото: правительство Кировской области
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3 апреля 2020 года вице-губернатора Кировской области (скорее всего, уже бывшего) Андрея Плитко задержали при получении части взятки в размере 3 400 000 рублей. Об сообщили в пресс-службе региональной УФСБ России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что в сентябре-октябре 2018 года Андрей Плитко создал организованную преступную группу для получения взяток, пользуясь своим служебным положением. Деньги он брал у предпринимателей Кировской области. Бизнесмены платили за возможность заключить договора купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

СПРАВКА КП

Андрей Плитко работает в Правительстве области с 2017 года. С марта 2019 года назначен заместителем губернатора Кировской области. На своей должности Плитко курировал внутреннюю политику, культуру и лесное хозяйство области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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