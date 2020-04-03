Вице-губернатора Кировской области попался на взятке в размере более трех миллионов рублей
3 апреля 2020 года вице-губернатора Кировской области (скорее всего, уже бывшего) Андрея Плитко задержали при получении части взятки в размере 3 400 000 рублей. Об сообщили в пресс-службе региональной УФСБ России.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что в сентябре-октябре 2018 года Андрей Плитко создал организованную преступную группу для получения взяток, пользуясь своим служебным положением. Деньги он брал у предпринимателей Кировской области. Бизнесмены платили за возможность заключить договора купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.
СПРАВКА КП
Андрей Плитко работает в Правительстве области с 2017 года. С марта 2019 года назначен заместителем губернатора Кировской области. На своей должности Плитко курировал внутреннюю политику, культуру и лесное хозяйство области.
ИСТОЧНИК KP.RU