Весь в начальство: замдиректора по коммерческим вопросам «Кировгослесхоза» обвинили во взяточничестве
Одна народная пословица гласит: «Куда барин, туда и дворня». И ее успешно доказали в «Кировгослесхозе». Ранее мы писали о руководителе предприятия, попавшегося на взятке в четыре миллиона рублей. Теперь же задержали замдиректора по коммерческим вопросам этой организации. Информацию сообщает Следком по Кировской области.
Действовал подозреваемый по той же схеме, что и его начальство: заключение договоров купли-продажи древесины. Правда, его запросы были куда как скромнее. В отличие от своего руководителя, наш нынешний «герой» обогатился всего на 300 тысяч рублей. Однако такая сумма также считается «взяткой в крупном размере».
В отношении бывшего замдиректора возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU