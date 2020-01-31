2020-01-31T12:09:20+03:00
Происшествия

Весь в начальство: замдиректора по коммерческим вопросам «Кировгослесхоза» обвинили во взяточничестве

Брал он, правда, суммы куда более скромные, нежели его руководитель
Анастасия РОМАНОВА
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Подозреваемый пошел по стопам начальства и обогатился на 300 тысяч рублей.Подозреваемый пошел по стопам начальства и обогатился на 300 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Одна народная пословица гласит: «Куда барин, туда и дворня». И ее успешно доказали в «Кировгослесхозе». Ранее мы писали о руководителе предприятия, попавшегося на взятке в четыре миллиона рублей. Теперь же задержали замдиректора по коммерческим вопросам этой организации. Информацию сообщает Следком по Кировской области.

Действовал подозреваемый по той же схеме, что и его начальство: заключение договоров купли-продажи древесины. Правда, его запросы были куда как скромнее. В отличие от своего руководителя, наш нынешний «герой» обогатился всего на 300 тысяч рублей. Однако такая сумма также считается «взяткой в крупном размере».

В отношении бывшего замдиректора возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Весь в начальство: замдиректора по коммерческим вопросам «Кировгослесхоза» обвинили во взяточничестве
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