Дело экс-главы Кирова Владимира Быкова: прокуратура утвердила обвинительное заключение

На имущество и денежные средства Владимира Быкова наложен арест. Фото: архив «КП-Киров»

Уголовное дело экс-главы Кирова Владимира Быкова будет направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время прокурор Кировской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника.

Владимиру Быкову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере;

- ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ - организация растраты денежных средств;

- ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве в особо крупном размере;

- ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе СК по Кировской области рассказали, что уголовное дело в отношении Владимира Быкова составило 70 томов. Сейчас на имущество бывшего чиновника, а также на денежные средства на банковских счетах и вкладах, на общую сумму около 7 миллионов рублей, наложен арест.

Подробнее ознакомиться с окончательным обвинением экс-главе Кирова можно здесь.

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