Экс-главе Кирова Владимиру Быкову предъявили окончательное обвинение

На имущество Быкова стоимостью свыше 5,3 млн рублей уже наложен арест. Фото: архив "КП-Киров"

Бывшему главе Кирова Владимиру Быкову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере;

- ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ - организация растраты денежных средств;

- ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ - пособничество в мошенничестве в особо крупном размере;

- ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

На данный момент региональный Следком завершил основные следственные действия по делу экс-главы Кирова Владимира Быкова. В пресс-службе СК РФ по Кировской области сообщили, что в скором времени «планируется предоставить уголовное дело, которое составило более 60 томов, обвиняемому и его защитникам для ознакомления».

В настоящее времяВладимиру Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении указанных преступлений. Фото: kirov.sledkom.ru

ПАРК ПОБЕДЫ

По версии следствия, Владимир Быков в сговоре с бизнесменом Леонидом Яфаркиным приобрел земельный участок в Парке Победы. Кадастровая стоимость с 51 миллиона рублей внезапно сократилась до 1,8 миллиона. Далее компания, которую возглавлял Леонид Яфаркин, получила разрешение на строительство спортивного комплекса на участке в Парке Победы. Землю ему продали за 338 тысяч рублей. В конце этой «блестящей» схемы Яфаркин и Быков реализуют полученный участок по частям за более чем 126 миллионов рублей.

Владимир Быков в сговоре с бизнесменом Леонидом Яфаркиным приобрел земельный участок в Парке Победы. Фото: архив "КП-Киров"

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

Владимир Быков также подозревается в хищении денег у ООО «Электронный проездной» на сумму не менее 34 миллионов рублей. В 2010-2018 годах экс-глава заключал договоры на покупку товаров и оказания услуг по заведомо завышенной стоимости.

- Действуя в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения путем растраты похитил денежные средства МО «Город Киров» и ООО «Электронный проездной», - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

ВЗЯТКИ И ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ У АО «АТП»

Владимир Быков подозревается в получении двух взяток. В 2011 году бывший глава города получил 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО «Удобный маршрут» договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования.

В 2014-2016 годах Владимиру Быкову через посредников передали взятку в 7 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги были получены за заключение договоров с АО «АТП» на поставку топлива, приемку и своевременную оплату.

В 2014-2017 годах Владимир Быков содействовал одному из предпринимателей в хищении денежных средств АО «АТП». Под видом дизельного топлива перевозчик получал более дешевое горючее, которое не соответствовало заключенным договорам. Путем таких манипуляций удалось похитить более 22 миллионов рублей.

В настоящее время Владимиру Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении указанных преступлений. Кроме того, на имущество экс-главы стоимостью свыше 5,3 млн рублей уже наложен арест.

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