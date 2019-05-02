В деле парка Победы появились новые фигуранты

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-02T16:41:55+03:00

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По делу парка Победы в Кирове могут предъявить обвинение еще нескольким фигурантам. Главным подозреваемым остается один из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонид Яфаркин. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Вятка» сообщил руководитель следственного управления СКР по Кировской области Айрат Ахметшин.

- Основной фигурант по факту незаконного отсуждения из муниципальной собственности земельного участка, прилегающего к Парку Победы - это Леонид Яфаркин, - пояснил Айрат Ахметшин. - Установлена его причастность к совершению преступления, она полностью доказана. Причем он свои преступления вершил в соучастии с сотрудниками органов местного самоуправления города Кирова.

Напомним, что в 2005-2006 годах «КЗОРС» взял в аренду участок в парке Победы. Его площадь составила 4,3 гектара. Изначально там должны были построить спорткомплекс. Однако вскоре категорию зоны изменили, из-за чего на участке появилась возможность возведения жилых домов. В 2015 году завод построил в парке спорткомплекс, оформил права собственности на здание и выкупил землю у города всего за 338 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU