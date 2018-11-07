2018-11-07T17:56:29+03:00
Происшествия

По делу о парке Победы задержан первый подозреваемый

Учредителя «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» уже допросили, вскоре следователи проведут очные ставки
Александр ЧАРУШИН
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В Кирове задержали одного из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонида Яфаркина. Фото: kirov.sledcom.ruВ Кирове задержали одного из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонида Яфаркина. Фото: kirov.sledcom.ru
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Сегодня, 7 ноября, в Кирове задержали первого подозреваемого в деле о продажи земли в парке Победы. Им стал Леонид Яфаркин, один из учредителей ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения». В его квартире и рабочем кабинете, а также в квартирах родственников прошли обыски. Мужчину уже допросили, в ближайшее время следователи проведут очные ставки.

- В 2005-2006 годах завод взял в аренду участок земли площадью 4,3 гектара в парке Победы, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Изначально там должны были строить спортивный комплекс, однако вскоре была получена возможность возведения на участке жилых домов. Уже в 2014-2015 годах «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» построил в парке спорткомплекс, оформил права собственности на здание и выкупил землю всего за 338 тысяч рублей.

В следкоме подчеркивают, что подозреваемый не мог совершить все махинации в одиночку. Специалисты продолжают расследование и ищут остальных причастных к этому преступлению лиц. Уголовное дело, напомним, заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Город Киров в результате махинаций понес ущерб в размере не менее девяти миллионов рублей.

Кировчане собирали подписи и проводили митинги против застройки парка Фото: Юлия ПЕРМОГОРЦЕВА

Кировчане собирали подписи и проводили митинги против застройки паркаФото: Юлия ПЕРМОГОРЦЕВА

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

2005-2006 - «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» арендует участок земли в парке Победы.

2010 - Леонид Яфаркин просит мэрию изменить категорию земельного участка, чтобы построить спортивный объект.

2011 - депутаты Кировской городской думы меняют генеральный план города. Площадь парка Победы сокращается, меняются категории земельных участков.

2012 - прокуратура оспаривает решение гордумы.

2014 - на участке земли построен спорткомплекс.

2015 - «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» выкупает участок за 338 тысяч рублей. Кировчане проводят митинг против этой сделки и собирают подписи президенту.

2017 - «Кировспецмонтаж» перекупает землю за 180 миллионов рублей.

2018 - По факту продажи участка земли возбуждено уголовное дело. Допрошены сотрудники мэрии.

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