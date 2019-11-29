2019-11-29T10:53:32+03:00
Происшествия

Владимир Быков подозревается в получении взятки

В отношении бывшего главы города Кирова возбуждено уголовное дело
Ольга Маковеева
Поделиться:
Владимир Быков задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета. Фото: kirov.sledkom.ruВладимир Быков задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета. Фото: kirov.sledkom.ru
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили, что в 2014-2016 годах Владимир Быков, занимая в должность главы города Кирова, получил взятку от предпринимателя. Бизнесмен передал через посредника 7 миллионов 800 тысяч рублей за то, чтобы заключить договор с АО «АТП» на поставку топлива. По этому договору предприниматель получал право поставлять топливо и своевременно получать за него оплату, независимо от его качества. Бизнесмен также надеялся получить покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова и Кировской городской Думы. Владимир Быков в силу своего должностного положения способствовал этому умышленно, вопреки интересам службы.

Сейчас по данному факту следователи СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело. Сотрудники Следкома проводят обыски, изымают необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировские дорожники проигрывают в борьбе со льдом
Кировчан приглашают на комедию о любви
В Кирове обновят стадион «Родина»
В Омутнинске нянечка детсада избила коллегу
Двух кировчан задержали за попытку попасть в чужой дом
Жителя Кировской области посадили за продажу наркотиков
Кировчане увидят финал лиги КВН «Поволжье»
Вода в кранах кировчан «позеленеет»
Научно-педагогические работники из 6 регионов прошли обучение по программе «Технологии сопровождения лиц с инвалидностью» в опорном вузе Кировской области
В Кирове пропал 39-летний мужчина
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
Кировская «Родина» потерпела самое обидное поражение
Игорь Маковский: «Качественная подготовка персонала позволяет обеспечить успешное и эффективное решение стоящих перед нашими компаниями стратегических задач»
Мошенница, кравшая деньги с банковских карт кировчан, предстанет перед судом
Кировские спасатели получили четыре новые машины
Жители Богородского заплатят за коммуналку от 15 до 20 тысяч рублей
В Кирове суд отменил наказание жене «пьяного судьи»
В Кирове открыли Центр «Мой бизнес»
Анализ роста оплаты за ЖКХ от Сбербанка оказался неточным
Новый фильм Александра Лунгина покажет только один кинотеатр в Кирове
Игорь Маковский: «Нам предстоит перейти на качественно новый уровень формирования полезного отпуска и поиска потерь»
28 ноября в Кирове пройдет ремонт теплотрассы
В Кирове продолжает работать предприятие «с душком»
Кировская гордума: строительство дорог, детсадов и школ в городе продолжится
В Котельниче четыре подростка избили прохожего