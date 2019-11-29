Владимир Быков подозревается в получении взятки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-29T10:53:32+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили, что в 2014-2016 годах Владимир Быков, занимая в должность главы города Кирова, получил взятку от предпринимателя. Бизнесмен передал через посредника 7 миллионов 800 тысяч рублей за то, чтобы заключить договор с АО «АТП» на поставку топлива. По этому договору предприниматель получал право поставлять топливо и своевременно получать за него оплату, независимо от его качества. Бизнесмен также надеялся получить покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова и Кировской городской Думы. Владимир Быков в силу своего должностного положения способствовал этому умышленно, вопреки интересам службы.

Сейчас по данному факту следователи СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело. Сотрудники Следкома проводят обыски, изымают необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU