Бывшего сити-менеджера Кирова Илью Шульгина и директора УДПИ Алексея Ишутинова задержали

Бывший сити-менеджер города обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

То, о чем тайком перешептывался весь Киров, все-таки произошло. В понедельник, 26 октября, бывшего сити-менеджера города Илью Шульгина задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, транспортировав для этого из Татарстана в бывшие владения. Вместе с ним под статью пошел директор городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов. Со вторым уже разобрались, назначив ему меру пресечения, а вот бывшего главу городской мэрии весь вечер трясли в кабинете следователя. «Комсомолка» выяснила детали произошедшего.

АВОСЬ ПРОКАТИТ

Как выяснили сотрудники кировского Следкома совместно с ФСБ, оба чиновника погорели на своей безалаберности. А именно: в 2019 году Ишутинов заключил муниципальный контракт, по которому мэрии должны были поставить 19 специальных технических средств с функцией фото- и видеосъемки. Проще говоря, дорогие камеры наблюдения, «для обеспечения контроля за дорожным движением». Очень дорогие. Сумма контракта составила не менее 21 миллиона рублей.

В процессе приемки камер выяснилось, что они не соответствуют указанным в контракте критерием. Шульгин, бывший тогда главой горадминистрации, махнул на это рукой, велев Ишутинову: принимай, мол, товар. И теперь оба загремели по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Директора УДПИ уже допросили и назначили меру пресечения - подписку о невыезде. С Шульгиным же разбираются и еще только решают, как же его ограничить: под домашний арест или все-таки в СИЗО. По данной статье парочке грозит четыре года тюрьмы на каждого.

Ишутинову уже избрали меру пресечения, а вот с Шульгиным разбирались весь вечер понедельника. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

ВТОРОЙ ПАЛЮХ?

Невольно вспоминается дело Палюха, весьма схожее по некоторым обстоятельствам. Напомним, в его случае также фигурировали закупленные в рамках аукциона видеокамеры. И точно также после выяснилось, что они не соответствуют заявленным требованиям. В отличие, правда, от Шульгина и Ишутинова, Палюх влетел не только на «злоупотребление», но еще и на «присвоение и растрату» не менее 78 миллионов рублей. Правда, как знать - не всплывут ли потом еще какие грешки Ильи Вячеславовича. Надо полагать, что еще в годы правления кировской мэрией к нему появлялось много вопросов.