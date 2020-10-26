Илью Шульгина и Алексея Ишутинова задержали как фигурантов уголовного дела

Сейчас бывшего сити-менеджера допрашивают, его подельнику уже избрали меру пресечения. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

Бывшего сити-менеджера Кирова Илью Шульгина и главу городской дорожно-парковой инфраструктуры Алексея Ишутинова задержали. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Как сообщает ведомство, в 2019 году Ишутинов от имени организации заключил контракт на поставку 19 специальных видеокамер, чтобы следить за движением транспорта на городских дорогах. Общая стоимость техники составила не меньше 21 миллиона рублей. В процессе приемки камер заметили: они не соответствуют заявленным в контракте. Шульгин, будучи тогда главой горадминистрации, велел, мол, принимайте. Теперь их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ишутинова уже допросили как подозреваемого по делу, и даже избрали ему меру пресечения - подписка о невыезде. Второго фигуранта, Шульгина, сейчас допрашивают. Решается вопрос о мере пресечения для бывшего главы горадминистрации. Расследование дела продолжается. Грозит парочке до четырех лет тюрьмы на каждого.