«Варяги» уходят в СИЗО: на бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области завели уголовное дело

9 июня в ряде кировских СМИ прокатилось сообщение: на регионального министра информационных технологий и связи Юрия Палюха заведено уголовное дело. Бывшего, к слову сказать, министра - незадолго до того слуга народа покинул пост по собственному желанию. Каждый ссылался на свои источники, и отследить достоверность информации было невозможно. Официальных комментариев областной Следственный комитет дать не смог, но и опровергать эти данные не стал. А 10 июня ведомство сообщило: бывший министр действительно задержан и подозревается сразу по двум статьям - «присвоение или растрата в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Палюх покинул свой пост незадолго до задержания. Фото: УФСБ России по Кировской области

ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ

По данным следствия, осенью 2019 года «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», государственное учреждение, запустило электронный аукцион. Цель - приобретение специальных технических средств для наблюдения за дорожным движением. Стоит отметить, что заказ делался в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и требовалась техника, «работающая в автоматическом режиме, имеющая функции фото- и киносъемки, видеозаписи», - по сухому сообщению Следкома. В общем, специализированные видеокамеры - если совсем просто. Аукцион выиграла неназванная ведомством компания, которая и отгрузила оборудование центру в декабре 2019 года. А после приемная комиссия учреждения обнаружила, что техника не соответствует заявленной по условиям контракта.

Дело закрутилось и за полгода пришло к тому, что мы имеем сейчас. По версии следствия, принятие и незаконную оплату не соответствующей требованиям техники обеспечил именно Юрий Палюх, действующий тогда еще министр информационных технологий и связи Кировской области. Ущерб, нанесенный государству в результате этих махинаций, составил свыше 78 миллионов рублей.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЮРИЙ ИВАНОВИЧ»

Деятельность Палюха засекли и прикрыли сотрудники регионального УФСБ, заявившись прямо к нему в жилище посреди бела дня в сопровождении следователя по особо важным делам. Они же и доставили его «на ковер» для допроса. Сам Палюх, к слову, рта не раскрыл, когда к нему пришли.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Бывшему слуге народа вскоре должны избрать меру пресечения. Максимальное наказание по как минимум одной из статей, приписываемых Палюху - до десяти лет лишения свободы. И еще до четырех лет - по второй. Это если других эпизодов не найдут.

Вскоре бывшему министру должны избрать меру пресечения. Фото: УФСБ России по Кировской области

НЕ ПЕРВЫЙ… И НЕ ПОСЛЕДНИЙ?

Между прочим, Палюх - не первый слуга народа, попавший под уголовное преследование в этом году. Совсем недавно, в апреле, в поле зрения следователей и ФСБ попал еще один кировский министр - «лесник» Алексей Шургин. Поймали его на даче взятки не кому-нибудь, а самому вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко. Сумма была, конечно, в разы меньше той, в растрате коей обвиняют Палюха - всего 3,4 миллиона рублей. Правда, потом всплыли иные эпизоды взяточничества, но это уже совсем другая история.

СПРАВКА КП

Юрий Иванович Палюх родился 9 июля 1985 года в Москве. В 2007 году окончил Московский государственный университет дизайна и технологии по специальности «системы автоматизированного проектирования». В 2011 году освоил специальность «государственное и муниципальное управление», закончив Московскую академию предпринимательства при Правительстве города Москвы.

В 2007 году Палюх начал работать в Росреестре и до 2017 года проделал путь от курьера финансово-экономического управления до и.о. директора филиала по Ростовской области. Прибыл в наши края в 2017 году по приглашению губернатора региона Игоря Васильева, который, к слову, сам когда-то возглавлял Росреестр.

29 сентября 2017 года Палюх стал одним из самых молодых министров правительства Кировской области, получив должность в возрасте 32 лет. Предыдущий региональный министр информационных технологий и связи, покидая свой пост, довольно тепло представил преемника на своей странице в соцсети, описав его, в частности, как «человека исключительно высокопрофессионального, обладающего необходимыми компетенциями для обеспечения прорывного развития it-технологий в сфере госуправления».

4 июня 2020 года покинул занимаемую должность по собственному желанию.