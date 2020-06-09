Правительство Кировской области покинул министр информационных технологий и связи
Министр информационных технологий и связи Кировской области покинул свой пост. Юрий Палюх написал заявление по собственному желанию. Его подписали еще 4 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напомним, что Юрий Палюх трудился в своей должности с сентября 2017 года. Сейчас исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Алексей Сухих.
Справка «КП»
Юрий Палюх - родился 9 июля 1985 года в городе Москва. Имеет два высших образования по специальности: системы автоматизированного проектирования и государственное и муниципальное управление. Ранее долгие годы проработал в Росреестре. 29 сентября 2017 года назначен на должность Министра информационных технологий и связи Кировской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU