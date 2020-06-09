2020-06-09T10:06:54+03:00
Политика

Правительство Кировской области покинул министр информационных технологий и связи

Юрий Палюх ушел по собственному желанию
Виктор Карпов
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Юрий Палюх трудился в своей должности с сентября 2017 года. Фото: kirovreg.ruЮрий Палюх трудился в своей должности с сентября 2017 года. Фото: kirovreg.ru
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Министр информационных технологий и связи Кировской области покинул свой пост. Юрий Палюх написал заявление по собственному желанию. Его подписали еще 4 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что Юрий Палюх трудился в своей должности с сентября 2017 года. Сейчас исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Алексей Сухих.

Справка «КП»

Юрий Палюх - родился 9 июля 1985 года в городе Москва. Имеет два высших образования по специальности: системы автоматизированного проектирования и государственное и муниципальное управление. Ранее долгие годы проработал в Росреестре. 29 сентября 2017 года назначен на должность Министра информационных технологий и связи Кировской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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