Правительство Кировской области покинул министр информационных технологий и связи

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:06:54+03:00

Юрий Палюх трудился в своей должности с сентября 2017 года. Фото: kirovreg.ru

Изменить размер текста: A A

Министр информационных технологий и связи Кировской области покинул свой пост. Юрий Палюх написал заявление по собственному желанию. Его подписали еще 4 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что Юрий Палюх трудился в своей должности с сентября 2017 года. Сейчас исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Алексей Сухих.

Справка «КП»

Юрий Палюх - родился 9 июля 1985 года в городе Москва. Имеет два высших образования по специальности: системы автоматизированного проектирования и государственное и муниципальное управление. Ранее долгие годы проработал в Росреестре. 29 сентября 2017 года назначен на должность Министра информационных технологий и связи Кировской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU