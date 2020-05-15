2020-05-15T19:28:37+03:00
Происшествия

20 взяток на сумму не менее 10,5 млн рублей: в следкоме озвучили новые факты по делу Плитко

Чиновник по-прежнему находится под стражей
Анна КРЮКОВА
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Вице-губернатора региона Андрея Плитко задержали в ночь со 2 на 3 апреля. Фото: kirov.sledcom.ruВице-губернатора региона Андрея Плитко задержали в ночь со 2 на 3 апреля. Фото: kirov.sledcom.ru
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На счету преступной группировки, созданной бывшим вице-губернатором Кировской области Андреем Плитко, уже как минимум 20 взяток. Именно о такой цифре сообщили в пресс-службе Следственного комитета Кировской области. Общая сумма взяток составляет не менее 10,5 млн рублей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

На тот момент еще вице-губернатора региона Андрея Плитко задержали в ночь со 2 на 3 апреля. В этот момент чиновник получал часть взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2018 году Плитко организовал преступную группу. Ее участники получали взятки в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юрлиц Кировской области. «Вознаграждение» с них требовали за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

Напомним, что в январе задержали директора того самого «Кировгослесхоза». Руководителя предприятия обвинили во взятке. По предварительным данным, за восемь месяцев он успел получить более четырех миллионов рублей.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

И вице-губернатора, и министра лесного хозяйства Кировской области уволили с занимаемых должностей. Так, 6 апреля глава региона Игорь Васильев подписал указы об увольнении Андрея Плитко и Алексея Шургина из правительства «в связи с утратой доверия». Кроме того, губернатор поручил провести проверки во всех госструктурах Кировской области, особенно в сфере лесного хозяйства и лично доложить ему о результатах.

Также в отношении Андрея Плитко и Алексея Шургина суд избрал меру пресечения. Регионального министра лесного хозяйства отправили под домашний арест. Бывшего вице-губернатора заключили под стражу.

Сейчас расследование продолжается. Плитко предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям УК РФ «Получение взятки организованной группой в крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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