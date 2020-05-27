2020-05-27T17:13:45+03:00
Происшествия

Взятка на три миллиона: новые преступные эпизоды в деле Плитко и Шургина

Следствие выявило еще как минимум четыре факта нарушения закона
Ася Сорина
Поделиться:
В деле бывшего вице-губернатора, действовавшего с подельниками, всплывают новые подробности. Фото: kirov.sledcom.ruВ деле бывшего вице-губернатора, действовавшего с подельниками, всплывают новые подробности. Фото: kirov.sledcom.ru
Изменить размер текста:

В деле Плитко и Шургина всплыли еще несколько преступных эпизодов. Новые подробности касаются не только бывших вице-губернатора и министра регионального лесного хозяйства, но и еще парочки человек.

Так, по данным Следкома Кировской области, в 2019 году фигуранты уголовного дела неоднократно брали «на лапу» от местных бизнесменов и предпринимателей за заключение договоров с «Кировгослесхозом». Причина все та же - заключение договоров купли-продажи древесины. В этом эпизоде взяточничества обвиняются уже не только слуги народа, но и директор «Кировгослесхоза» вместе со своим замом, а также еще одно «гражданское» лицо, чья роль следствием не раскрывается.

Сейчас выявлено еще четыре факта получения взяток на общую сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей. Следователи продолжают устанавливать другие преступные эпизоды обвиняемых. Напомним, совсем недавно мы сообщали, что на совести Плитко как минимум 20 взяток на общую сумму более 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчан просят помочь в поисках 16-летнего подростка
У центрального рынка появятся парковки
На видеокамеры в детских садах потратят четыре миллиона рублей
Полис ОМС «МАКС-М» сейчас оформляют в центрах «Мои Документы»
Более 3,5 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» получили возможность пройти профессиональное обучение в дистанционном режиме
В Кировской области пропал 55-летний мужчина
Взятка на три миллиона: новые преступные эпизоды в деле Плитко и Шургина
В Котельниче разбился водитель мопеда
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
Кировчан призывают соблюдать правила безопасности
Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», вынесли приговор
Вместо сувениров щитки для врачей: кировский предприниматель перепрофилировал свой бизнес
Кировчанка обманула подругу на 1,7 миллиона рублей
Ослабление ограничений в Кирове: придется подождать до лета
Коронавирус в Кирове: 11 случаев смерти от болезни
Коронавирус в Кирове: полицейские проверяют предпринимателей на соблюдение санитарных норм
Прокуратура обязала Минлесхоз Кировской области ликвидировать свалку
В Кирове высадят 150 тысяч цветов
В кировском стационаре Больницы скорой помощи №2 закрыли на карантин 150 человек
В Кирове отремонтировали три дворовых территории
На трассе в Кировской области произошло смертельное ДТП: один человек погиб, трое травмированы
В Кировской области на один день установят «сухой закон»
На дорожную разметку в Кировской области потратят 28 миллионов рублей
Опубликована подробная статистика по коронавирусу в Кировской области