Взятка на три миллиона: новые преступные эпизоды в деле Плитко и Шургина

27 Май 2020 2020-05-27T17:13:45+03:00

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В деле Плитко и Шургина всплыли еще несколько преступных эпизодов. Новые подробности касаются не только бывших вице-губернатора и министра регионального лесного хозяйства, но и еще парочки человек.

Так, по данным Следкома Кировской области, в 2019 году фигуранты уголовного дела неоднократно брали «на лапу» от местных бизнесменов и предпринимателей за заключение договоров с «Кировгослесхозом». Причина все та же - заключение договоров купли-продажи древесины. В этом эпизоде взяточничества обвиняются уже не только слуги народа, но и директор «Кировгослесхоза» вместе со своим замом, а также еще одно «гражданское» лицо, чья роль следствием не раскрывается.

Сейчас выявлено еще четыре факта получения взяток на общую сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей. Следователи продолжают устанавливать другие преступные эпизоды обвиняемых. Напомним, совсем недавно мы сообщали, что на совести Плитко как минимум 20 взяток на общую сумму более 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU