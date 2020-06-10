2020-06-10T15:08:21+03:00
Происшествия

Растрата на 78 миллионов: на Юрия Палюха завели уголовное дело

Бывшему региональному министру информационных технологий и связи приписывают сразу две статьи
Ася Сорина
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Юрий Палюх уволился с должности 4 июня, а 10 июня стало известно о заведенном на него уголовном деле. Фото: kirovreg.ruЮрий Палюх уволился с должности 4 июня, а 10 июня стало известно о заведенном на него уголовном деле. Фото: kirovreg.ru
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На Юрия Палюха, бывшего регионального министра информационных технологий и связи, заведено уголовное дело. Слугу народа, уволившегося 4 июня, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении либо растрате в особо крупном размере. Подробности сообщил областной Следственный комитет.

Осенью 2019 года «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» разместил электронный аукцион на поставку специальной техники с функцией фото- и видеосъемки для наблюдения за дорожным движением. Определили победителей, которые и поставили искомый товар учреждению в декабре 2019 года. А позже приемная комиссия центра заметила, что она не соответствует заявленным требованиям, указанным в контракте.

По версии следствия, принятие и незаконную оплату техники обеспечил именно бывший министр информационных технологий и связи. Ущерб, нанесенный государству в результате махинации, составил более 78 миллионов рублей.

Деятельность Палюха пресекло региональное УФСБ. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время бывшему слуге народа изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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