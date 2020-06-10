Растрата на 78 миллионов: на Юрия Палюха завели уголовное дело
На Юрия Палюха, бывшего регионального министра информационных технологий и связи, заведено уголовное дело. Слугу народа, уволившегося 4 июня, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении либо растрате в особо крупном размере. Подробности сообщил областной Следственный комитет.
Осенью 2019 года «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» разместил электронный аукцион на поставку специальной техники с функцией фото- и видеосъемки для наблюдения за дорожным движением. Определили победителей, которые и поставили искомый товар учреждению в декабре 2019 года. А позже приемная комиссия центра заметила, что она не соответствует заявленным требованиям, указанным в контракте.
По версии следствия, принятие и незаконную оплату техники обеспечил именно бывший министр информационных технологий и связи. Ущерб, нанесенный государству в результате махинации, составил более 78 миллионов рублей.
Деятельность Палюха пресекло региональное УФСБ. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время бывшему слуге народа изберут меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU