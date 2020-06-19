2020-06-19T10:52:28+03:00
Политика

Официально: бывший глава администрации Кирова нашел работу в правительстве Татарстана

Илья Шульгин утвержден на должность замминистра промышленности и торговли
Виктор Карпов
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Илья Шульгин проработал в Кирове четыре года. Фото: admkirov.ruИлья Шульгин проработал в Кирове четыре года. Фото: admkirov.ru
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В правительстве республики Татарстан официально подтвердили назначение Ильи Шульгина на должность замминистра промышленности и торговли. Сообщается, что он займет кресло Ильдара Мингалеева, который уходит на пенсию. Напомним, бывший градоначальник покинул Киров еще в январе 2020 года.

Илья Шульгин проработал в Кирове четыре года. Он прибыл в наш город еще в 2016 году. Сначала он возглавлял разные должности в областном правительстве, а 31 октября 2017 года Гордума утвердила его главой администрации Кирова. Тогда губернатор Игорь Васильев дал такую характеристику Шульгину: «Это честный, порядочный человек, который долгое время занимался бизнесом, управлял крупными компаниями химической отрасли в ряде регионов и зарекомендовал себя грамотным специалистом».

Илья Шульгин сделал немало полезного. Он прогулялся по Кирову с блогером-урбанистом Ильей Варламовым, остановил приватизацию муниципальных предприятий, договорился о реконструкции юго-западного рынка, добился возбуждения уголовного дела по парку Победы. Но горожанам он больше запомнился тем, что передал сети водоснабжения под контроль МУП «Водоканал», поскандалил с владельцем горнолыжного комплекса «Калинка» и получил «скромный» домик за 9,3 миллиона рублей от местного застройщика. К слову, последнее вызвало проверку со стороны Генеральной прокуратуры.

Ушел Илья Вячеславович после публичной критики со стороны Игоря Васильева. Работа администрации города не удовлетворила главу региона: «если горожане видят, что асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день, что они должны думать?! Конечно, после такого уровень доверия к вам значительно снижается. Работы должны проводиться максимально качественно и в срок». Илья Шульгин не смог пояснить, почему задачи не были выполнены вовремя. В конце совещания он объявил о намерении покинуть свой пост. Сообщив, что уже подал заявление на увольнение.

Кировская гордума 29 января утвердила отставку сити-менеджера. Отметим, что сам Илья Вячеславович так и не пришел попрощаться с коллегами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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