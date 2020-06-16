Администрация Кирова нарушила антимонопольное законодательство
Антимонопольная служба нашла нарушения в действиях администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Кировской области.
С 2014 по 2019 годы АО «Кировские коммунальные системы» отвечали в городе за поставку холодной воды и водоотведения. В 2019 году бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин затеял передачу сетей под контроль МУП «Водоканал». Для достижения поставленной цели администрация отказала «ККС» в предоставлении необходимых сведений. Кроме того, отклонила разработанный компанией проект соглашения, необходимый для заключения концессии.
- Администрация Кирова намеренно не представила сведения и ограничила доступ на рынок оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, - рассказали в пресс-службе УФАС. -За признаки нарушения антимонопольного законодательства ФАС России выдала муниципальной власти предупреждение, которое та безуспешно пыталась обжаловать в суде.
Об исполнении предупреждения мэрия Кирова отчиталась перед УФАС письмом, но в итоге «ККС» так и не получила необходимых сведений для подготовки соглашения. В 2019 году Илья Шульгин неоднократно высказывался по возможной концессии.
- На сегодняшний день могу сказать, что заключение договора очень жестко регулируется федеральным законодательством, - подчеркнул Шульгин. - Там есть процедуры, которые нам необходимо пройти. «ККС» же подходит к заключению концессионного соглашения, как капризный ребенок. Вот хочу и все.
Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях мэрии города нарушения конкурентных процедур. В пресс-службе УФАС сообщили, что администрация Кирова создала преимущества МУП «Водоканал»: «присоединила к унитарному предприятию еще две организации, пресекала инициативы частного инвестора модернизировать объекты в рамках инвестиционной программы и концессионного соглашения, определила в качестве гарантирующей организации МУП «Водоконал»».
На основании установленных фактов антимонопольная служба признала, что администрация города Кирова нарушила Закон о защите конкуренции и выдала ей предписание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU