2020-06-16T12:43:01+03:00
Общество

Администрация Кирова нарушила антимонопольное законодательство

Мэрия совершала действия, направленные на создание преимуществ МУП «Водоканал»
Виктор Карпов
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«Кировские коммунальные системы» отвечали в городе за поставку холодной воды и водоотведения.«Кировские коммунальные системы» отвечали в городе за поставку холодной воды и водоотведения.
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Антимонопольная служба нашла нарушения в действиях администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Кировской области.

С 2014 по 2019 годы АО «Кировские коммунальные системы» отвечали в городе за поставку холодной воды и водоотведения. В 2019 году бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин затеял передачу сетей под контроль МУП «Водоканал». Для достижения поставленной цели администрация отказала «ККС» в предоставлении необходимых сведений. Кроме того, отклонила разработанный компанией проект соглашения, необходимый для заключения концессии.

- Администрация Кирова намеренно не представила сведения и ограничила доступ на рынок оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, - рассказали в пресс-службе УФАС. -За признаки нарушения антимонопольного законодательства ФАС России выдала муниципальной власти предупреждение, которое та безуспешно пыталась обжаловать в суде.

Об исполнении предупреждения мэрия Кирова отчиталась перед УФАС письмом, но в итоге «ККС» так и не получила необходимых сведений для подготовки соглашения. В 2019 году Илья Шульгин неоднократно высказывался по возможной концессии.

- На сегодняшний день могу сказать, что заключение договора очень жестко регулируется федеральным законодательством, - подчеркнул Шульгин. - Там есть процедуры, которые нам необходимо пройти. «ККС» же подходит к заключению концессионного соглашения, как капризный ребенок. Вот хочу и все.

Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях мэрии города нарушения конкурентных процедур. В пресс-службе УФАС сообщили, что администрация Кирова создала преимущества МУП «Водоканал»: «присоединила к унитарному предприятию еще две организации, пресекала инициативы частного инвестора модернизировать объекты в рамках инвестиционной программы и концессионного соглашения, определила в качестве гарантирующей организации МУП «Водоконал»».

На основании установленных фактов антимонопольная служба признала, что администрация города Кирова нарушила Закон о защите конкуренции и выдала ей предписание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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