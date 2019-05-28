Администрация Кирова: «ККС подходит к заключению концессионного соглашения, как капризный ребенок»

В администрации обсудили возможность заключения концессионного соглашения с Кировскими коммунальными сетями. Напомним, что до прекращения действия договоров аренды между Кировом и компанией осталось чуть больше двух месяцев. Затем ККС должны будут передать сети холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал».

Однако в Кировских коммунальных сетях считают, что «Водоканал» к этому не готов, и предлагают администрации города заключить концессионное соглашение. Кроме того, в ККС обязуются вложить в системы водоснабжения и водоотведения миллиарды рублей. На медиатайме глава администрации Кирова Илья Шульгин выразил свое отношение к происходящему.

«ЛЮДЕЙ ВВОДЯТ В ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

Сити-менеджер пояснил, что город вовсе не отказывается рассмотреть какое-либо предложение от компании. Однако, по его мнению, недавнее публичное мероприятие, которые проводили РКС и ККС не что иное, как рекламная компания.

То, чем занимаются РКС и ККС, - это введение всех жителей города Кирова в глубокое заблуждение, - отметил Илья Вячеславович. - При этом манипуляции с сознанием кировчан и экспертного сообщества очень опасны. Они создают иллюзию, что ККС - это единственная панацея, которая существует в нашем городе.

При этом глава администрации отметил, что у горожан всегда было много претензий к работе ККС. Однако реагировала компания на замечания неохотно.

Как работают в нашем городе ККС, мы все прекрасно представляем, потому что просто ходим по нашему городу и видим отношение компании к своим «раскопкам», - сказал Шульгин. - Сейчас в Кирове ведутся работы по приведению в порядок всех люков. Мы пытаемся обратить на это внимание ККС, но реакция на проблемы, мягко говоря, слабая.

КТО МЕШАЛ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ РАНЬШЕ

Удивило сити-менеджера и обещание вкладывать средства в развитие коммунальной инфраструктуры нашего города. Он задал резонный вопрос: «Кто же мешал вкладывать деньги в существующие объекты и раньше?» Кроме того, глава администрации добавил, что компании стоит быть более терпеливой и понять, что концессионное соглашение не может заключаться в спешке.

Если вы хотите зайти в концессию, то давайте рассмотрим ваше предложение, - уточнил Шульгин. - Но на сегодняшний день могу сказать, что процесс заключения договора очень жестко регулируется федеральным законодательством. Там есть процедуры, которые нам необходимо пройти. ККС же подходит к заключению концессионного соглашения, как капризный ребенок. Вот хочу и все. Но я не смогу подписать с ними соглашение прямо сейчас просто в силу того, что у нас, например, имущество, которое принадлежит казне, должным образом не подготовлено к заключению соглашения, не пройдены регистрационные процедуры.

Также перед концессией все линейные объекты (трубы) нужно будет поставить на государственный учет, а площадные (сооружения) - зарегистрировать. Эту работу в администрации города планируют провести в ближайшие полтора-два года.

Администрация никому не враг, - продолжил сити-менеджер. - Мне поступает предложение, и я его рассматриваю. Пока же договор аренды с компанией заканчивается и в силу закона продлевать его нельзя. Имущество переходит «Водоканалу» и задача ККС максимально содействовать безболезненному переходу на эту работу.

В завершение глава города напомнил, что сейчас Киров находится на пороге заключения концессионного соглашения по теплосетям с компанией КТК. Работа над этим началась еще два года назад.