Стало известно, когда откроется Юго-Западный рынок

24 Апр 2020 2020-04-24T11:04:22+03:00

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В субботу, 25 апреля, после реконструкции откроется Юго-Западный рынок. Торговые площади располагаются в новом здании по улице Екатерины Кочкиной, 3б.

Руководство рынка подготовилось к открытию в условиях пандемии коронавируса. Так, работники получат медицинские маски и перчатки, а посетителям будут доступны дезинфицирующие растворы для рук. В здании нанесена разметка, которая помогает покупателям находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Руководство рынка сообщает, что в торговом павильоне будут продавать товары местных производителей: фермерскую молочную продукцию, в том числе весовую сметану и творог, а также орехи и мед, ягоды и грибы, восточные сладости, лепешки из тандыра и горячий грузинский лаваш.

Напомним, что в 2019 году Коневский рынок закрыли на масштабную реконструкцию. Тогда бывший глава администрации Илья Шульгин сумел договориться с собственниками о благоустройстве комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU