2020-01-27T17:31:49+03:00
Общество

Губернатор Кировской области Игорь Васильев раскритиковал работу Ильи Шульгина, после чего тот уволился

Глава администрации не пережил неудовлетворительной оценки своей деятельности
Анастасия РОМАНОВА
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На днях в правительстве Кировской области подвели итоги реализации нацпроектов в регионе. Фото: kirovreg.ruНа днях в правительстве Кировской области подвели итоги реализации нацпроектов в регионе. Фото: kirovreg.ru
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В областном правительстве на днях прошел «разбор полетов» в части исполнения нацпроектов. Сделали многое, но не все.

Из положительных моментов отметили успешное строительство новых школ в Зуевке и в Чистых прудах. Открыли 11 новых детских садов. Отремонтировали и снабдили современным оборудованием больницы. Построили 16 спортплощадок. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 114 км дорожного полотна. И, наконец, благоустроили 131 общественное пространство и 154 двора.

А вот работа администрации города не удовлетворила главу региона. Далеко не со всеми поставленными задачами удалось справиться в срок. В частности, не успели завершить строительство улиц Ивана Попова и Мостовицкой в Чистых прудах, оборудовать пешеходные переходы, установить светофоры и нанести дорожную разметку. К слову, на все эти работы выделили порядка 100 миллионов рублей.

Глава горадминистрации Илья Шульгин не смог пояснить, почему задачи не были выполнены вовремя, но заявил, что они перенесены на 2020 год и будут полностью завершены.

- Жители Кировской области должны видеть вашу работу и практический результат реализации национальных проектов, - ответил на это Игорь Васильев. - А если они видят, что асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день, что они должны думать?! Конечно, после такого уровень доверия к вам значительно снижается. Работы должны проводиться максимально качественно и в срок. Если мы обещали построить детский сад к маю, значит, мы должны построить его к маю. Муниципальное образование должно понимать степень ответственности, которую несет перед людьми, поэтому подходить халатно к выполнению этих работ просто недопустимо.

В целом глава региона оценил работу городской администрации и сити-менеджера в части реализации нацпроектов как неудовлетворительную. Также он попросил внимательнее отнестись к выполнению мероприятий в этом году.

Ответ от Ильи Шульгина поступил сегодня, 27 января, во время рабочей встречи губернатора Кировской области с главами администрации и города. В конце совещания, посвященного устранению проблем и решению поставленных задач, Илья Шульгин объявил о намерении покинуть свой пост. Контракт с ним расторгли. Решение об отставке главы администрации и возложении полномочий будет приниматься на ближайшем заседании Кировской гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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