2018-07-31T10:40:48+03:00
Общество

Илья Шульгин о парке Победы: Будем думать, сохранить парк или строить школу

Глава администрации города на радио «Комсомольская правда» в Кирове» рассказал, что будет на проданном участке
Мария ПЕТРОВА
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Участок земли в парке Победы был продан незаконно. Фото: admkirov.ruУчасток земли в парке Победы был продан незаконно. Фото: admkirov.ru
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Следственный комитет сделал заявление, которое взбудоражило Киров: участок земли в парке Победы был продан незаконно! Возбуждено уголовное дело на «неустановленных лиц», следствие ведут сотрудники ФСБ и особо важного отдела следственного комитета. Напомним, что четыре гектара земли в парке было продано в 2011 году. А дальше начались настоящие страсти: кировчане митинговали, протестовали. Ругались и возмущались, что не допустят строительства очередной многоэтажки в зеленой зоне Кирова. Вопрос завис на несколько лет. Компания «Кировспецмонтаж» прекрасно осознавала, что начать строительство - поднять волну гнева.

- Я приехал в Киров в сентябре 2016 года, - рассказал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Этот вопрос довольно ярко обсуждался в медиапространстве. Если говорить о том, как произошло, что произошла покупка участка, то сейчас этим занимаются правоохранители. Администрация города принимает в расследовании непосредственное участие. В том числе было поручение губернатора - разобраться в ситуации. Мы разбираемся. И ожидаем результата расследования. От него и будем отталкиваться: как действовать дальше. Мы не раз встречались с представителями «Кировспецмонтажа», и в администрации был дан однозначный ответ: никакой жилой застройки там не будет. Единственный компромиссный вариант, который мы видим: площадь 4,5 га позволяет построить школу.

Что касается первых заявлений следователей, то ущерб от продажи участка они насчитали бюджету Кирова в девять миллионов. Сам участок был продан за 336 тысяч рублей. На этот счет Шульгин уже пошутил, что готов выкупить за эти деньги четыре гектара парковой зоны.

- А потом был нашумевший ряд статей о том, что Шульгин собирается купить парк Победы, - улыбается Илья Вячеславович. - Поясню, этот участок был продан за 336 тысяч рублей. За эти деньги я готов его выкупить хоть сегодня, но те люди, которые его приобрели, говорят, что не могут продавать себе в убыток. Возникает вопрос: куда смотрели покупатели, зная, что люди костьми лягут, но не дадут это место под застройку - это сакральное место, откуда кировчане уходили на войну! Видимо, понимания в свое время не было, поэтому по итогам судебных разбирательств будем думать, что делать: сохранить парк или строить школу. Честно говоря, цели что-то строить у нас нет. Хочется, чтобы там был большой, красивый, благоустроенный парк на радость жителям.

Что касается обустройства парка, Илья Шульгин отметил, что хочется, чтобы этот участок стал местом отдыха жителей этого микрорайона: там может быть просто газон, футбольное поле или зеленая лужайка с велодорожками.

- Уверен, что все получится, просто нужно дождаться решения суда, виновники будут наказаны, а администрация будет заниматься своей работой по благоустройству территории, - комментирует Илья Вячеславович. - Пока по программе «Комфортная городская среда» сделано несколько дорожек. Нам удалось отремонтировать стелу, которая была в плачевном состоянии. Сейчас не стыдно перед предками, так как это традиционное место памяти людей, погибших в Великой Отечественной войне. И мероприятия по благоустройству мы будем продолжать. Эта ситуация на контроле и у губернатора, и у правительства города.

О том, как в дальнейшем не допускать таких абсурдных ситуаций с продажей земли в парках и других значимых для города местах, Шульгин ответил: просто быть в диалоге с жителями и не выводить земли в зону жилой застройки. Что касается уже проданного участка, пока непонятно, как земля вернется обратно в собственность города, но надежда есть, несмотря на целый клубок судебных решений.

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