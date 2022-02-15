Водитель-экспедитор, главбух, фармацевт: кому в Кирове готовы платить больше всех

Среди самых высокооплачиваемых вакансий - главбух и преподаватель английского языка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кирове готовы платить больше всех? Эксперты портала SuperJob проанализировали вакансии, опубликованные в нашем городе в феврале, и предоставили ответ.

На первом месте - вакансия водителя-экспедитора с категорией Е. Такому специалисту в Кирове готовы платить 111-130 тысяч рублей. Разумеется, работодателю необходим сотрудник с опытом и стажем. Зато взамен - самая высокая зарплата, бесплатное обучение, страхование, лечение и многое другое.

На втором месте расположилась должность главного бухгалтера. Ему готовы платить до 60 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что для получения таких денег нужно иметь немалый опыт главбухом на производственном предприятии - от шести лет.

Третье место достается вакансии мобильного фармацевта-провизора. Специалисту обещают зарплату от 56 тысяч рублей в месяц. Условия - соответствующее образование, готовность к разъездам. Портал также подчеркивает, что за год количество вакансий в аптечном сегменте увеличилось в 2,5 раза, в сфере фармацевтической промышленности - в 1,5 раза, в продвижении и сбыте - на 22%.

Четвертое и пятое место в рейтинге достаются менеджеру по оптовым продажам и преподавателю английского языка. Им в Кирове готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц.