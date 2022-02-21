Прогноз погоды в Кирове с 21 по 25 февраля: кратковременный «плюс», снег с дождем и сильный ветер

На неделе ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Снег, дождь, ветер... почти весна. На Киров надвигается кратковременное потепление! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившую рабочую (почти) неделю с 21 по 25 февраля.

Понедельник, 21 февраля

День будет пасмурным, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов. Ожидается сильный ветер: порывы могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется от 733 до 737 мм ртутного столба.

Вторник, 22 февраля

Кировчан засыплет и зальет. Так, с 12 до 15 часов ожидается очень обильный снег. К 18 часам к нему добавится дождь, и такая погода простоит до ночи. Температура воздуха - от -1 градуса днем до +1 вечером-ночью. Порывы ветра составят до 10 м/с, к ночи он усилится еще больше. Атмосферное давление будет неустойчивым: 731-737 мм ртутного столба.

Среда, 23 февраля

В этот праздничный и для большинства кировчан выходной день погода наладится: осадков не ожидается, а днем даже выглянет солнце! Температура воздуха будет составлять от -1 до +1 градуса. Ветер по-прежнему сильный: обещаются порывы 8-12 м/с. Атмосферное давление - 735-738 мм ртутного столба.

Четверг, 24 февраля

В течение дня краткими периодами возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градуса. Порывы ветра могут составить до 9 м/с. Атмосферное давление пойдет на подъем: до 749 мм ртутного столба в течение дня.

Пятница, 25 февраля

Потепление закончилось: термометры будут показывать отметки от -3 до -9 градусов. Осадков не ожидается, днем будет солнечно. Ветер утихнет: возможны порывы до 6 м/с. Атмосферное давление будет держаться в пределах 751-754 мм ртутного столба.