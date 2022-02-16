Кировчане смогут улететь в Шереметьево с 1 мая

Рейсы будут выполняться ежедневно.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Кировчане смогут улететь в московский аэропорт Шереметьево. Информацию сообщает пресс-служба «Победилово».
Новый рейс «Победы» откроется с 1 мая 2022 года. Полеты будут ежедневными, по следующему графику:
- DP-6809, вылет из Москвы (Шереметьево) - 07.45, прибытие в Киров - 09.55;
- DP-6810, вылет из Кирова - 10.20, прибытие в Москву (Шереметьево) - 12.10.
Кроме того, уже открыта продажа билетов на следующие летние рейсы:
- Москва (аэропорт Внуково) - каждый вечер;
- Санкт-Петербург - ежедневно, начиная с 27 марта;
- Сочи - ежедневно, начиная с 28 мая.
Актуальную информацию кировчане могут узнать на сайте авиакомпании.