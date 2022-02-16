Кировчане смогут улететь в Шереметьево с 1 мая

Рейсы будут выполняться ежедневно. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кировчане смогут улететь в московский аэропорт Шереметьево. Информацию сообщает пресс-служба «Победилово».

Новый рейс «Победы» откроется с 1 мая 2022 года. Полеты будут ежедневными, по следующему графику:

- DP-6809, вылет из Москвы (Шереметьево) - 07.45, прибытие в Киров - 09.55;

- DP-6810, вылет из Кирова - 10.20, прибытие в Москву (Шереметьево) - 12.10.

Кроме того, уже открыта продажа билетов на следующие летние рейсы:

- Москва (аэропорт Внуково) - каждый вечер;

- Санкт-Петербург - ежедневно, начиная с 27 марта;

- Сочи - ежедневно, начиная с 28 мая.

Актуальную информацию кировчане могут узнать на сайте авиакомпании.