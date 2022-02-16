В Кирове уволили кондуктора, которая высадила ребенка из автобуса в промзоне

Кондуктор высадила мальчика из автобуса в конце рейса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идет об инциденте, который произошел в начале января 2022 года. 11-летний мальчик проспал свою остановку и проснулся уже на конечной. Водитель и кондуктор высадили его в промзоне на Сормовской улице. Ребенка сумели разыскать родители, с которыми он кое-как связался по разряжающемуся телефону. После предания случая огласке начались проверки.

Областная прокуратура выяснила, что кондуктор не осмотрела салон после окончания рейса. Экипаж также не проинформировал ребенка об остановках. В довесок оказалось, что водитель работал дольше установленного времени - более 12 часов.

Руководителям предприятий «Развитие-Авто» (автоперевозчик) и «Союз-авто» (аутсорсинг) внесли представления. Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности, а кондуктора уволили. Материалы проверки направлены в межрегиональное управление Госавтодорнадзора.