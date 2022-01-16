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Происшествия16 января 2022 8:56

В Кирове ребенка высадили из автобуса в промзоне поздним вечером: Следком начал проверку

Кировский Следком заинтересовался историей о ребенке, которого высадили из автобуса поздним вечером
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ребенка заметили только по прибытию в автопарк.

Ребенка заметили только по прибытию в автопарк.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове экипаж автобуса №61 высадил ребенка поздним вечером в промзоне. Об этом рассказали активисты ОНФ, к которым обратилась мать мальчика.

Как выяснилось, 11-летний школьник возвращался домой с тренировки. Сев в автобус позднее обычного, в 20.28, он уснул, пригревшись в салоне. Водитель и кондуктор заметили его только после прибытия в автопарк на Сормовской, после чего высадили на пустынной улице. Мальчик кое-как сумел связаться с матерью и назвать улицу, после чего телефон разрядился. Школьника нашли возле продуктового магазина, куда он дошел, ориентируясь на свет уличных фонарей.

С водителя и кондуктора потребовали объяснительные. Оба в один голос утверждали, что предложили ребенку и погреться, и позвонить маме, но мальчик сам отказался.

Активисты начали сбор жалоб, чтобы направить их в адрес горадминистрации. А пока они это делали, публикации о произошедшем попались на глаза областному Следкому. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оценке подлежат и действия сотрудников транспортного предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.