Работодатели Кировской области предлагают сотрудникам самую низкую зарплату в ПФО

Средняя предлагаемая заработанная плата в нашей области составляет чуть менее 40 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Организации Кировской области готовы платить своим сотрудникам в среднем 39,9 тыс. рублей. Это меньше, чем во всех остальных субъектах ПФО. Такие данные привели аналитики онлайн-платформы HeadHunter.

Специалисты проанализировали более 163 тысяч вакансий, открытых в январе 2022 года. Так, в тройке лидеров среди регионов Приволжского федерального округа, оказались Республики Башкортостан - 48,8 тыс. рублей и Татарстан - 46 тыс. рублей, а также Нижегородская область - 44,7 тыс. рублей.

Добавим, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в нашей области считаются водитель-экспедитор, главный бухгалтер и мобильный фармацевт-провизор. Чтобы занять данные вакансии, от соискателя требуются необходимые навыки и солидный опыт.