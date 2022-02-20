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Общество20 февраля 2022 7:24

В Кирове 21 февраля десятки горожан останутся без электричества

В областном центре пройдут плановые отключения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Электричество пропадет с восьми часов утра.

Электричество пропадет с восьми часов утра.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Кировчане останутся без электричества в первый день будущей недели. 21 февраля в областном центре пройдут плановые отключения. Их график сообщает АО «Горэлектросеть».

Электричество местами пропадет из-за планового и текущего ремонта оборудования, а также эксплуатационных работ. Время отключения будет варьироваться в зависимости от причины и составит от двух до восьми с половиной часов. В общей сложности ресурса не будет в Малой Субботихе, Нововятске, и еще паре улиц Кирова.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства. По всем вопросам потребители могут обратиться по телефонам: 529-555, 255-977.

График отключения электричества в Кирове на 21 февраля 2022 года вы можете посмотреть на скриншоте ниже или по этой ссылке.

График отключения электричества в Кирове 21 февраля 2022 года. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества в Кирове 21 февраля 2022 года. Фото: geskirov.ru