Кировчанам объяснили повышение платы за отопление за январь 2022 года

Рост начислений составил 23%. Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям Кирова объяснили, почему плата за отопление за январь оказалась выше, чем в предыдущем месяце. Об этом отчитался на заседании Гордумы директор кировского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Юрий Коромыслов.

Так, в январе множество кировчан жаловалось на увеличившуюся по сравнению с декабрем сумму платы за тепло. Рост начислений составил 23%. Представитель «Энергосбыт Плюс» сообщил, что это обусловлено температурой воздуха за окном. В январе средние показатели составили -11,8 градусов, а в декабре -8,7.

- Необходимо отметить, что расчетный период завершается с 23 до 25 числа, то есть он не совпадает с календарным месяцем. Из-за этих особенностей в декабре расчет отопления проводился за 29 дней, а в январе за 31. При этом в январе учитывались последние числа декабря, которые были очень холодными, - объяснил директор кировского филиала «Энергосбыт Плюс».

Депутаты Гордумы пообещали весной вернуться к обсуждению этого вопроса.

Напомним, ранее мы писали о том, что плата за коммунальные услуги, в том числе отопление, в Кировской области не повышалась. Пересмотр тарифов произойдет в июле 2022 года.