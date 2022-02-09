Коммунальные услуги в Кировской области подорожают с июля 2022 года

Плата за отопление останется на прежнем уровне до 1 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области тарифы на коммунальные услуги, в частности отопление, поменяются с 1 июля 2022 года. На данный момент они не изменились. Как сообщает региональное правительство, изменение тарифов регулируется каждый год индексами роста платы за коммунальные услуги. С 1 июля 2021 года он составил 4,2%.

Пресс-служба правительства поясняет: объем потребления тепла увеличивается в самые холодные месяцы года - январь и февраль. Порядок расчета платы за ресурс зависит от того, установлен ли в доме прибор учета тепловой энергии. Если он есть - для установления платы учитывают объем, потребленный за месяц. Если нет - стоимость фиксированная по нормативу.

Кировчанам напоминают: при наличии автоматики на системе отопления можно регулировать температуру в доме. Настройку может выполнить сотрудник управляющей компании по заявке жильцов. Стоит учитывать, что при изменении погоды автоматика самостоятельно отрегулирует температуру до комфортной.