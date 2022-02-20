Кировская область примет 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик

Беженцы смогут получить всю необходимую помощь, как медицинскую и психологическую, так и социальную. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области готовы принимать беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил глава региона Игорь Васильев.

По словам губернатора, в сжатые сроки в Кирове готовы разместить 500 человек. Ожидается, что они прибудут в нашу область 24 февраля. Беженцам предоставят комнаты в здании организации соцобслуживания, сейчас помещения подготавливаются. Власти готовы также оказать нужную медицинскую и психологическую помощь, обеспечить предметы первой необходимости.

Игорь Васильев также пообещал, что жители ЛНР и ДНР смогут получить работу в нашем регионе, школьники - устроиться в образовательные учреждения, а малыши - попасть в детсады. Эвакуированные также смогут получать помощь в больницах и поликлиниках.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, Донецкая и Луганская народные республики в связи с обострением ситуации в Донбассе объявили об эвакуации местных жителей в Россию. В первую очередь это касается детей, женщин и пожилых людей.