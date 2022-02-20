В Кирове на 10 суток закрыли заведение общепита после жалобы горожанина

После обращения мужчины, который отравился в общепите, в заведении прошла проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове временно закрыли общепит на Ленина из-за жалобы горожан. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Специалисты внепланово проверили точку на Ленина, 12 после обращения кировчанина «по поводу причинения вреда, связанного с употреблением готовых кулинарных изделий». По итогам выяснилось, что нарушения в работе общепита действительно были. Так, для производства блюд местные работники использовали обезличенное сырье. Кроме того, в заведении не организовали последовательность и поточность технологических процессов, что не обеспечивало биологическую безопасность готовой еды.

В итоге ведомство составило протокол о временном запрете деятельности объекта и направило материалы в суд. Решением стала остановка работы заведения на 10 суток. После этого в нем пройдет повторная проверка.