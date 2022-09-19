Главные новости в Кирове с 12 по 18 сентября: пьяный преподаватель в колледже, официальные итоги выборов губернатора, вопрос остановок транспорта и изменение цен на товары и услуги

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 19 сентября, за окном +19, пасмурно, возможен небольшой дождь. Ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ПЬЯНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В КОЛЛЕДЖЕ

История приключилась в Лесопромышленном колледже в Кирове - по крайней мере, так утверждают те, кто предал ее огласке. Один из преподавателей пришел на работу пьяным, матерился, разговаривая со студентами, и в общем вел себя не слишком адекватно. Кто-то из учеников заснял происходящее на видео, которое выложил в городской паблик. Ситуация разлетелась моментально, с преподавателем расторгли трудовой договор, а областная прокуратура начала проверку.

Что касается самого учителя, то половина города моментально встала на его защиту, причем большая часть из них - сами студенты. Грозит ли что-либо преподавателю, помимо увольнения, пока неизвестно.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА

Впрочем, их и так уже все знают. Уже на следующий день после выборов ЦИК подвел предварительные итоги. Официальные стали известны 14 сентября. Согласно им, новым губернатором Кировской области избрали Александра Соколова. Он получил 243492 голоса, или 71,85%.

Другим четверым кандидатам пришлось довольствоваться куда меньшими цифрами. Сергей Мамаев занял второе место, Владимир Понарьев - третье, Федор Лугинин - четвертое и Юрий Моисеев - пятое. Всего из общего количества избирателей (1 016 583 человек), отдать свой голос пришли 338 993 кировчанина.

КИРОВСКИЕ ОСТАНОВКИ

«Умную» остановку у Трифонова монастыря решили не ставить. Такой проект для одного-единственного места показался властям слишком амбициозным. В итоге подрядчик закончит работу, обустроив остановочную площадку у перекрестка Ленина и Герцена, а средства на «умный» павильон распределят на строительство нескольких других остановок. Мэрия также запустила опрос, какими они должны быть, и необходимы ли на них торговые киоски.

Что до остановки у Трифонова монастыря, то она недолго будет пустой площадкой. А вот варианты того, как будет выглядеть павильон, предложили выбрать самим кировчанам.

САХАР ДОРОЖАЕТ, ТЕЛЕФОНЫ ДЕШЕВЕЮТ

Согласно исследованию специалистов Кировстата за минувший август, цены на товары и услуги в нашем регионе в среднем снизились на 0,5%. Так, из продуктов стали доступнее фрукты и овощи, крупы и макароны, масло, мука, мясо и субпродукты. Вместе с тем подскочила стоимость сахара, мороженого, шоколада и меда. Среди непродовольственных товаров рост цен отмечен на парфюмерию, косметику и средства гигиены. Впервые за семь месяцев подорожал бензин. Подешевели некоторые строительные материалы и смартфоны.

Из услуг возросли цены на путевки в ряд стран и билетов на поезда дальнего следования. В то же время значительно снизилась цена полетов в эконом-классе. Повысилась стоимость посещения музеев и выставок, а также абонентская сотовая связь.

Полное исследование специалистов можно прочитать в нашем материале.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Кирове планируют внедрить бескондукторную систему оплаты проезда в транспорте

Кировчане могут поучаствовать в разработке концепции новогоднего украшения города

В Кирове на 12 «аварийных» перекрестках установят комплексы фиксации нарушений ПДД

Медвежат-сирот, спасенных в Оричевском районе, выпустили на волю

В Кирове пройдет международный фестиваль «Рок в защиту животных»

Кировские врачи спасли мужчин, пострадавших после хлопка газа в Юрье

Кировчане высказались за переименование улицы Горбачева в честь Альберта Лиханова

Рядом с Кировской областью зафиксировали 19 случаев заболевания африканской чумой свиней