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Общество13 сентября 2022 12:08

Мэрия интересуется мнением кировчан о необходимости киосков на остановках

Для этого запущен анонимный опрос
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Опрос касается необходимости размещения киосков на остановках транспорта и их внешнего вида.

Опрос касается необходимости размещения киосков на остановках транспорта и их внешнего вида.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская мэрия запустила опрос о востребованности торгово-остановочных павильонов. Департамент экономического развития и предпринимательства составил анкету для изучения общественного мнения.

Опрос содержит девять вопросов. Среди них - о том, нужны ли на остановках общественного транспорта киоски, как они должны выглядеть. Еще один немаловажный вопрос - какими элементами должна обладать «умная» остановка, по мнению кировчан.

Пройти опрос может любой желающий по этой ссылке. Сбор мнений продлится до 25 сентября. Для заполнения анкеты не нужно указывать никаких персональных данных.