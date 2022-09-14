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Общество14 сентября 2022 14:49

Кировчане могут предложить варианты остановочного павильона у Трифонова монастыря

Предложения принимаются как от жителей города. так и от предпринимателей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Территорию вокруг остановки также благоустроят. Фото: admkirov.ru

Территорию вокруг остановки также благоустроят. Фото: admkirov.ru

Кировчане могут сами выбрать, каким будет остановочный павильон на перекрестке улиц Ленина и Герцена. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, ранее мы сообщали об отмене строительства «умной» остановки у Трифонова монастыря. Подрядчик обустроит остановочную площадку, после чего контракт с ним расторгнут, а средства перенаправят на установку нескольких павильонов.

- В ближайшее время решим вопрос с установкой здесь достойного павильона. Принимаем предложения от жителей по поводу того, каким он должен быть, - прокомментировал и.п. мэрии Кирова Вячеслав Симаков.

Варианты могут предложить и предприниматели. Для этого можно обратиться в УДПИ по электронной почте otdeluds43@mail.ru, в горадминистрацию или оставить комментарий в телеграм-канале Симакова.