Кировчане могут предложить варианты остановочного павильона у Трифонова монастыря

Территорию вокруг остановки также благоустроят. Фото: admkirov.ru

Кировчане могут сами выбрать, каким будет остановочный павильон на перекрестке улиц Ленина и Герцена. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, ранее мы сообщали об отмене строительства «умной» остановки у Трифонова монастыря. Подрядчик обустроит остановочную площадку, после чего контракт с ним расторгнут, а средства перенаправят на установку нескольких павильонов.

- В ближайшее время решим вопрос с установкой здесь достойного павильона. Принимаем предложения от жителей по поводу того, каким он должен быть, - прокомментировал и.п. мэрии Кирова Вячеслав Симаков.

Варианты могут предложить и предприниматели. Для этого можно обратиться в УДПИ по электронной почте otdeluds43@mail.ru, в горадминистрацию или оставить комментарий в телеграм-канале Симакова.