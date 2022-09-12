В Кирове отказались от строительства «умной» остановки за 3,5 миллиона рублей

Подрядчик выполнит техзадание по устройству остановочной площадки, после чего контракт с ним расторгнут. Фото: admkirov.ru

«Умной» остановки у Трифонова монастыря в Кирове не будет. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Об отмене установки заявил и.п. главы мэрии Вячеслав Симаков. По его словам, «такая работа должна проводится не на одной остановке - это должен быть комплексный проект для города». Поэтому средства, выделенные на «умный» павильон, перенаправят на обустройство нескольких объектов, «более простых, но необходимых». К примеру, в городе все еще есть остановки, где павильоны требуют замены или не установлены вовсе.

Подрядчик выполнит техзадание по обустройству остановочной площадки у перекрестка Ленина и Герцена, после чего с ним расторгнут контракт. После этого эксперты составят смету и список мест, где нужно установить новые павильоны.