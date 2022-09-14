В Кирове пройдет международный фестиваль «Рок в защиту животных»

Миссия фестиваля - привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА.
В Кирове 15 октября состоится международный фестиваль «Рок в защиту животных». Как сообщила организатор мероприятия Екатерина Зайцева, в нашем городе фест пройдет уже в четвертый раз.
Впервые на праздник пригласили хэдлайнера. Это будет известный гитарист Сергей Маврин.
- Для нас очень важно, что Сергей откликнулся на нашу просьбу и посетит фестиваль. Много лет он выступает в защиту животных и поддерживает приюты, - отметила организатор мероприятия.
Екатерина Зайцева также подчеркнула, что миссия фестиваля:
- привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России;
- воспитать гуманное и ответственное отношение к животным;
- объединить зоозащитников;
- показать важность волонтерской работы.
Фестиваль пройдет 15 октября в рок-баре «Атмосфера».