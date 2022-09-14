В Кирове пройдет международный фестиваль «Рок в защиту животных»

Миссия фестиваля - привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА.

В Кирове 15 октября состоится международный фестиваль «Рок в защиту животных». Как сообщила организатор мероприятия Екатерина Зайцева, в нашем городе фест пройдет уже в четвертый раз.

Впервые на праздник пригласили хэдлайнера. Это будет известный гитарист Сергей Маврин.

- Для нас очень важно, что Сергей откликнулся на нашу просьбу и посетит фестиваль. Много лет он выступает в защиту животных и поддерживает приюты, - отметила организатор мероприятия.

Екатерина Зайцева также подчеркнула, что миссия фестиваля:

- привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России;

- воспитать гуманное и ответственное отношение к животным;

- объединить зоозащитников;

- показать важность волонтерской работы.

Фестиваль пройдет 15 октября в рок-баре «Атмосфера».