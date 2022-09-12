Рядом с Кировской областью зафиксировали 19 случаев заболевания африканской чумой свиней

Заболевание выявили как у домашних свиней, так и у диких кабанов. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Рядом с Кировской областью зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом информирует региональное Минприроды.

Заболевание обнаружили в 10 районах Костромской области, граничащей с нашей. В июле-августе зафиксировано 19 случаев нахождения возбудителя АЧС у домашних свиней и диких кабанов.

Для предотвращения возникновения АЧС на территории нашего региона усилен мониторинг охотничьих угодий, граничащих с Костромской областью и другими неблагоприятными по АЧС субъектами РФ. С охотпользователями провели работу по выявлению случаев значительного изменения численности и миграционной активности кабана. Кроме того, угодья обследуют на предмет больных и павших особей.

- Министерство напоминает охотникам, о необходимости обязательного проведения ветеринарно-санитарной экспертизы всех добытых кабанов, - добавили в ведомстве.

В случае обнаружения трупа кабана сообщите об этом по телефонам: 8-800-707-60-35, 8-8-800-707-60-36.