Александр Соколов победил на выборах губернатора Кировской области

Александр Соколов набрал максимальное количество голосов на выборах. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области, как и по всей стране, прошли выборы губернатора региона и депутатов Кировской городской думы. ЦИК подвел предварительные итоги голосования, обработав 100% протоколов УИК.

На должность губернатора избирались пять кандидатов от разных политических партий. По предварительным итогам, они набрали следующее количество голосов:

- Александр Соколов, «Единая Россия» - 243 492 голоса (71,85%);

- Сергей Мамаев, КПРФ - 45469 голосов (13,42%);

- Владимир Понарьев, ЛДПР – 20773 голоса (6,13%);

- Федор Лугинин, «Партия «Родина» - 15894 голоса (4,69%);

- Юрий Моисеев, «Коммунисты России» - 5253 голоса (1,55%).

Официальное подведение итогов состоится 14 сентября.