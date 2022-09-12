Александр Соколов победил на выборах губернатора Кировской области

Александр Соколов набрал максимальное количество голосов на выборах. Фото: kirovreg.ru
В Кировской области, как и по всей стране, прошли выборы губернатора региона и депутатов Кировской городской думы. ЦИК подвел предварительные итоги голосования, обработав 100% протоколов УИК.
На должность губернатора избирались пять кандидатов от разных политических партий. По предварительным итогам, они набрали следующее количество голосов:
- Александр Соколов, «Единая Россия» - 243 492 голоса (71,85%);
- Сергей Мамаев, КПРФ - 45469 голосов (13,42%);
- Владимир Понарьев, ЛДПР – 20773 голоса (6,13%);
- Федор Лугинин, «Партия «Родина» - 15894 голоса (4,69%);
- Юрий Моисеев, «Коммунисты России» - 5253 голоса (1,55%).
Официальное подведение итогов состоится 14 сентября.