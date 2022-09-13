Кировские врачи спасли мужчин, пострадавших после хлопка газа в Юрье

Инцидент произошел в Юрье неделю назад. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Кировские врачи спасли двух мужчин после хлопка газа. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Напомним, ранее мы сообщали о происшествии в Юрье: в одном из жилых домов произошел хлопок газа без последующего горения. В результате пострадали двое человек, проводивших ремонт и монтаж потолка в квартире. Мужчин 47 и 36 лет доставили в областную травматологию.

В больнице врачи диагностировали ожоги 2 степени 10 и 12% поверхности тела: рук, головы, лица. Пострадавшие также получили термоингаляционную травму дыхательных путей. Мужчин госпитализировали в отделение термической травмы. Оба получали комплексное многокомпонентное лечение с перевязками. По состоянию на сегодняшний день они чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке.