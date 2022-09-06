В Юрье два человека пострадали после хлопка газа в жилом доме

Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Ленина. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Юрье произошел хлопок газа в жилом доме. О происшествии сообщает областное ГУ МЧС.

Инцидент случился в одном из многоквартирных домов по улице Ленина: произошел хлопок газа без последующего горения. Известно, что это случилось во время ремонтных работ. При этом, сообщает ведомство, жилой дом не газифицирован.

Паблик «Место происшествия» сообщает, что хлопок газа произошел в одной из квартир, где двое рабочих обустраивали натяжные потолки. Взрывной волной выбило пластиковые окна, пострадали припаркованные у дома автомобили.

По данным ГУ МЧС, несущие конструкции здания не пострадали. При инциденте никто не погиб. Сообщается о двух взрослых людях, получивших травмы. Их направили в больницу на осмотр.