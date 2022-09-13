Кировчане высказались за переименование улицы Горбачева в честь Альберта Лиханова

Улицу предлагают переименовать в честь нашего земляка, известного писателя Альберта Лиханова. Фото: admkirov.ru

Кировчане проголосовали за переименование улицы Горбачева в честь Альберта Лиханова. Таковы результаты опроса, запущенного теруправлением Первомайского района.

Напомним, ранее мы сообщали, что улицу Горбачева могут переименовать. Ныне она зовется в честь Василия Горбачева, революционера, социал-демократа и первого председателя Вятского комитета РСДРП. В начале августа поступило предложение дать ей имя в честь нашего земляка, Альберта Лиханова, известного писателя, основателя и бессменного руководителя Российского детского фонда.

Теруправление Первомайского района запустило опрос среди кировчан. По его итогам «за» переименование проголосовали 4123 кировчанина (54,62%), «против» - 2842 (37,65%), воздержались 583 человека.

Совет по топонимии проанализирует результаты опроса и обозначит позицию, а принимать окончательное решение будет кировская Гордума.