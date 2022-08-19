В Кирове улице Горбачева могут дать новое название в честь Альберта Лиханова

За переименование улицы кировчане смогут проголосовать до 12 сентября. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, предложение выдвинули на заседании совета по топонимии. Улица Горбачева ныне носит название в честь Василия Горбачева, революционера, социал-демократа и первого председателя Вятского комитета РСДРП. Ее предлагается назвать в честь Альберта Лиханова - нашего земляка, писателя, основателя и бессменного руководителя Российского детского фонда.

Кировчанам предлагают проголосовать за эту идею. Опрос будет проходить в паблике теруправления по Первомайскому району до 12 сентября. Свой голос можно отдать за варианты «за», «против» и «воздержался». Совет по топонимии проанализирует результаты опроса и обозначит позицию, а принимать окончательное решение будет кировская Гордума.

Проголосовать за переименование желающие могут здесь.