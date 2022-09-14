В Кирове на 12 «аварийных» перекрестках установят комплексы фиксации нарушений ПДД

Всего в Кировской области в текущем году установят 118 новых комплексов фотовидеофиксации. Фото: kirovreg.ru

В Кирове на 12 перекрестках установят комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Камеры установят в сентябре, а в работу запустят в следующем месяце. Известно, что комплексы разместят на следующих перекрестках улиц:

- Воровского и Горького;

- Московская и Октябрьский проспект;

- Воровского и проспект Строителей;

- Воровского и Производственная;

- Воровского и Попова;

- Воровского и Ленина;

- Воровского и Карла Маркса;

- Преображенская и Октябрьский проспект;

- Производственная и Московская;

- Лепсе и Октябрьский проспект;

- Луганская и Дзержинского;

- Воровского и Октябрьский проспект.

Комплексы будут фиксировать проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Отметим, что стоимость камер - 131 миллион рублей.

Всего в текущем году в регионе установят 118 комплексов фото- и видеофиксации.