В Кирове на 12 «аварийных» перекрестках установят комплексы фиксации нарушений ПДД

Всего в Кировской области в текущем году установят 118 новых комплексов фотовидеофиксации. Фото: kirovreg.ru
В Кирове на 12 перекрестках установят комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Камеры установят в сентябре, а в работу запустят в следующем месяце. Известно, что комплексы разместят на следующих перекрестках улиц:
- Воровского и Горького;
- Московская и Октябрьский проспект;
- Воровского и проспект Строителей;
- Воровского и Производственная;
- Воровского и Попова;
- Воровского и Ленина;
- Воровского и Карла Маркса;
- Преображенская и Октябрьский проспект;
- Производственная и Московская;
- Лепсе и Октябрьский проспект;
- Луганская и Дзержинского;
- Воровского и Октябрьский проспект.
Комплексы будут фиксировать проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Отметим, что стоимость камер - 131 миллион рублей.
Всего в текущем году в регионе установят 118 комплексов фото- и видеофиксации.