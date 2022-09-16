В Кирове преподаватель пришел в колледж пьяным и потерял работу

Видео студенты опубликовали в популярном городском паблике. Фото: скрин с видео vk.com/zlo43

В Кирове преподаватель колледжа пришел на работу пьяным. Его сняли на видео (заботливо запикселизовав изображение) студенты и выложили все происходящее на обозрение широкой общественности. А именно - в паблик «Злой Кировчанин».

По утверждению анонимных авторов поста, место действия - Лесопромышленный колледж. На видео преподаватель, явно чертовски пьяный (впрочем, он и сам в этом признался), матерится. То просит студентов ударить его, то обещает сделать это сам. Мужчина шатается, обнимает то снимающих его ребят, то стены родного колледжа, и говорит, что работает он с ними последний год.

После публикации видеозаписи комментарии взорвались обвинениями… в адрес студентов. По мнению большинства кировчан, ребята - «крысы», подставившие своего учителя. Очень многие встали на сторону преподавателя. Кто-то утверждал, что «нервы сдали», что «может, у него горе»… Немногие высказались о том, что это не дает право находиться в таком состоянии на работе.

- А вы такие святые детки, может, беда у него, может, умер кто, не дай бог! Вы сразу снимать, а может помочь надо было, он вас пьяных и обдолбанных на камеру не снимает, и не надо мне рассказывать, что вы ангелы с нимбом на головушке вашей светлой.

- У нас в универе тоже, бывало, преподы на кафедре были выпившие или с похмелья, но ни у кого ни разу не было даже мысли о том, чтобы заснять и выложить куда-то...

- Что бы ни случилось, возьми больничный и сиди дома... какой пример детям? Мат на мате, еще и лезет к ним, мы же не знаем, что случилось после, как съемка закончена... позор таким преподавателям.

- А вообще, раньше это называлось предательством и доносительством. Странно, что детям не объясняют, что такое порядочность, деликатность и тактичность.

- У людей бывают разные жизненные обстоятельства, преподавателя не защищаю, не прав, что пришел в таком виде в учебное заведение и так ведет себя со студентами. Но эта ситуация должна была остаться в стенах учебного заведения. Выставлять такое студентами ну просто некрасиво. Просто чтобы посмеяться и потроллить преподавателя? Задумайтесь о последствиях для человека и сделайте выводы, молодежь.

В комментариях объявились также множество студентов колледжа. И все отписались в защиту мужчины, заявляя, что это замечательный преподаватель и человек.

- Настоящий, человечный! Без понтов и подлости. Таких сейчас мало!

- Мой преподаватель. Вообще мужик и преподаватель с большой буквы. Отзывчив и поможет всегда.

- Это доброй души человек, лично знаю, так как учился у него. Постоянно помогал, объяснял.

- Очень хороший преподаватель, учусь в этом колледже, лично знаком с ним. Добрый, отзывчивый, если обратишься за помощью, поможет, объяснит.

ОФИЦИАЛЬНО

Однако доводы защищающих оказались бесполезны. Областное министерство образования прокомментировало инцидент следующим образом:

- По факту фиксации данного инцидента в колледже проведена служебная проверка. С сотрудником образовательной организации расторгнут трудовой договор.

К выяснению ситуации подключилась и областная прокуратура. Ведомство сейчас также проводит проверку. При подтверждении сведений будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.