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Общество15 сентября 2022 11:58

Кировчане могут поучаствовать в разработке концепции новогоднего украшения города

Мэрия решила пересмотреть подход к оформлению так, чтобы отразить в нем историю региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Речь идет о концепции оформления и Театральной площади, и всего города.

Речь идет о концепции оформления и Театральной площади, и всего города.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кировчан приглашают поучаствовать в создании концепции украшения города к Новому году. Об этом рассказал в своем телеграм-канале и.п. мэрии Вячеслав Симаков.

- Идет разработка концепции новогоднего оформления театральной площади и города в целом. В связи с этим приглашаем всех заинтересованных принять участие. Мы хотим изменить подход - вспомнить нашу историю, - заявил он в видеообращении.

Симаков также пригласил представителей бизнес-сообщества поучаствовать в совместной организации новогоднего досуга. Кроме того, он сообщил, что городские власти ищут людей для работы со снегом.