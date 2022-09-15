Кировчане могут поучаствовать в разработке концепции новогоднего украшения города

Речь идет о концепции оформления и Театральной площади, и всего города. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кировчан приглашают поучаствовать в создании концепции украшения города к Новому году. Об этом рассказал в своем телеграм-канале и.п. мэрии Вячеслав Симаков.

- Идет разработка концепции новогоднего оформления театральной площади и города в целом. В связи с этим приглашаем всех заинтересованных принять участие. Мы хотим изменить подход - вспомнить нашу историю, - заявил он в видеообращении.

Симаков также пригласил представителей бизнес-сообщества поучаствовать в совместной организации новогоднего досуга. Кроме того, он сообщил, что городские власти ищут людей для работы со снегом.