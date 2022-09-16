Медвежат-сирот, спасенных в Оричевском районе, выпустили на волю

Изрядно подросших медвежат вернули в родные леса. Фото: скрин с видео vk.com/obrcrussia

Медвежат-сирот, пойманных в Оричевском районе, выпустили на волю. Малыши, названные Дашей, Мишуткой и Матроскиным, теперь будут жить в дикой природе - в Кировской области, где их и нашли. О радостном событии рассказали сотрудники Центра спасения медвежат-сирот, где зверята обитали с апреля 2022 года.

- Медвежата выросли здоровыми и крепкими, получили «добро» от ветеринаров по результатам обследований, у них в полной мере развиты все формы поведения, необходимые для жизни в природе, они способны самостоятельно прокормиться, избегать опасностей, у них сформировалась ярко-выраженная реакция страха и избегания человека, так что, эти медведи готовы начать самостоятельную жизнь в природе! - сообщили в организации.

Напомним, малышей, оставшихся без мамы, спасли охотники и передали на передержку. После зверят забрал тверской Центр спасения медвежат-сирот. В течение минувших пяти месяцев они крепли, росли и развивались. Теперь они вернулись домой.