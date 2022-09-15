Сладости и косметика дорожают, стройматериалы и смартфоны дешевеют: как изменились цены в Кировской области в августе

В среднем стоимость продуктов в августе уменьшилась на 0,5%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе 2022 года цены на потребительские товары и услуги в Кировской области снизились в среднем на 0,5%. Если же рассматривать ситуацию с начала года, то их стоимость, наоборот, взлетела на 10,6%. Такой вывод сделали специалисты Кировстата.

ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ ШОКОЛАДА И САХАРА

За месяц подешевели продукты - на 1,3% в среднем. На это повлияло, по большей степени, снижение цен на фрукты и овощи: капусту, свеклу, морковь, картофель, огурцы, помидоры, лук, бананы, лимоны и другие. Доступнее стали крупы и макароны:

- на 8% - пшено;

- на 6,3% - перловка и овсянка;

- на 5,5% - вермишель;

- на 4,5% - рис;

- на 4% - горох и фасоль.

Подешевели также масло оливковое (- 6,9%) и подсолнечное (- 3,5%), мука (- 4,5%). Понизилась стоимость мяса и субпродуктов: стало выгоднее приобрести печень говяжью - на 3,5%, бескостную свинину - на 2,2%, мороженую и охлажденную куру - на 2%.

Вместе с тем эксперты отметили рост цен на сладкое. Так, сахар подорожал на 6,1%, шоколад - на 4,5%, мороженое - на 3,1%, мед пчелиный натуральный - на 2,9%.

ПОКУПАТЬ СМАРТФОНЫ СТАЛО ВЫГОДНЕЕ

Непродовольственные товары в среднем подешевели на 0,1%. Продолжают дешеветь стройматериалы: стоимость древесностружечных и ориентированно-стружечных плит снизилась в августе на 13,6%. Стали доступнее мойки из нержавеющей для кухни и стекло оконное листовое - на 2,7%, рубероид - на 2,6%, доски обрезные - на 1,7%.

Среди техники отмечено снижение цен на смартфоны и беспроводные наушники, которые стало можно приобрести по цене ниже на 4,7% и 2,3% соответственно.

Возросли цены на парфюмерию и косметику, а также средства гигиены. Так, подорожало на 4,1% жидкое мыло, на 3,7% - крем для рук, на 3,5% - краска для волос, зубная паста - на 2,7%.

Эксперты отметили рост стоимости моторного топлива - впервые за последние семь месяцев. Цена за литр бензина марки АИ-95, АИ-98 и выше увеличилась на 1,5%, АИ-92 - на 0,4%. На 0,5% подорожало дизельное топливо. Доступнее стало только газовое моторное топливо - на 0,7%.

СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ ПОЛЕТЫ В ЭКОНОМ-КЛАССЕ

Услуги в Кировской области в августе стали дороже на 0,1%. Особенно в сфере туризма. Так, выросла стоимость поездок в некоторые страны Южной Азии - на 9,4% и Средиземноморья - на 4,8%. В то же время стали доступнее поездки в Закавказье - на 12,1%, Беларусь - на 11,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 10,4%.

Цены выросли и на билеты на поезда дальнего следования: за проезд в купе нефирменного вагона придется заплатить на 5,5% больше, в фирменном - на 4,4%. Увеличилась стоимость поездок в междугородних автобусах - на 3,2%. Зато отмечено сильное снижение цен на полеты в эконом-классе: такие услуги стали дешевле на 26,1%.

Из других подорожавших услуг - стоимость посещений музеев и выставок - на 7,1%. На 6,2% увеличилась комиссия банка за перевод денег с карты на карту клиенту другого банка. Абонентская плата за сотовую связь подорожала на 5%.