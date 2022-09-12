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Общество12 сентября 2022 13:51

В Кирове планируют внедрить бескондукторную систему оплаты проезда в транспорте

Это поможет решить кадровый вопрос на автотранспортных предприятиях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Разработать и внедрить систему рекомендуют к 2023 году.

Разработать и внедрить систему рекомендуют к 2023 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кировском общественном транспорте хотят внедрить бескондукторную систему оплаты. Об этом стало известно на еженедельной планерке у врио губернатора Александра Соколова.

Одним из предметов обсуждения стали новые автобусы, закупленные компанией «КПАТ». Их общее количество составило 125 машин. Администрации Кирова рекомендуется при организации транспортного обслуживания населения в 2023 году разработать пилотные маршруты с учетом обращений жителей новых микрорайонов, а также запустить новые автобусы на маршруты №19, 22 и 33.

Кроме того, прорабатывается вопрос запуска машин с установленными терминалами для бескондукторной системы оплаты. Предложение выдвинуто в целях решения кадрового вопроса.