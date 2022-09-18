В Кирове 19 сентября пройдут плановые отключения электричества

Плановые отключения пройдут во всех районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя для горожан традиционно начнется с отсутствия электричества. О плановых отключениях в Кирове 19 сентября сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый ремонт оборудования и эксплуатационные работы. Сроки отсутствия электричества зависят от типа деятельности и будут варьироваться от трех до девяти часов. Под отключения попадают жители домов на улицах Приозерной, Рейдовой, Володарского, Советской, Профсоюзной, Монтажников, Московской, а также жители Нововятска и поселка Новый.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы), 529-555 (Нововятский район).

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 19 сентября 2022 года можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru