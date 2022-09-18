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Общество18 сентября 2022 7:48

В Кирове 19 сентября пройдут плановые отключения электричества

Сроки отсутствия ресурса будут варьироваться от трех до девяти часов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Плановые отключения пройдут во всех районах города.

Плановые отключения пройдут во всех районах города.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя для горожан традиционно начнется с отсутствия электричества. О плановых отключениях в Кирове 19 сентября сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый ремонт оборудования и эксплуатационные работы. Сроки отсутствия электричества зависят от типа деятельности и будут варьироваться от трех до девяти часов. Под отключения попадают жители домов на улицах Приозерной, Рейдовой, Володарского, Советской, Профсоюзной, Монтажников, Московской, а также жители Нововятска и поселка Новый.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы), 529-555 (Нововятский район).

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 19 сентября 2022 года можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

geskirov.ru

geskirov.ru